2023/01/29 | 13:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أظهرت وثيقة، اليوم الأحد، صدور قرار بتكليف 4 وكلاء جدد لوزير النفط.
وأدناه نص القرار:
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وأدناه نص القرار:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكليف 4 وكلاء جدد لوزير النفط (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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