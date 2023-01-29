تكليف 4 وكلاء جدد لوزير النفط (وثيقة)

2023/01/29 | 13:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت وثيقة، اليوم الأحد، صدور قرار بتكليف 4 وكلاء جدد لوزير النفط.وأدناه نص القرار:

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