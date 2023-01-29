توضيح من رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن راتب المعين المتفرغ

2023/01/29 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصدرت هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل، اليوم الاحد، توضيحاً بشأن راتب المعين المتفرغ.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "تنوه للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ بشأن إكمال الإجراءات الفنية والادارية لأطلاق رواتب المعين المتفرغ منذ تاريخ 24-1-2023".

وأضاف أن "سبب التأخير في صرف الرواتب هو تأخر وصول التمويل المالي من وزارة المالية"، مبينا أنه"سيتم صرف الرواتب حال وصول التمويل".

تحرير:أ.غ

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