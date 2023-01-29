وزير النفط يوجه بتكليف أربعة وكلاء جدد للوزارة (وثيقة)

2023/01/29 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الاحد، امرا ديوانيا بتكليف أربعة وكلاء جدد للوزارة.

وبحسب وثيقة صادرة من الدائرة الإدارية والمالية التابعة للوزارة وتلقتها (بغداد اليوم)، أنه "استنادا الى الأمر الديواني رقم (23077) والمبلغ الينا بموجب كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء ذي العدد 2303043 في 2023/1/26، وتوجيه نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة - وزير النفط وبناءً على متطلبات العمل قرر تكليف اربعة وكلاء جدد للوزارة".

وأضافت أنه "تم تكليف باسم محمد خضير العبادي بمهام وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج (وكالة)، وتكليف حامد يونس صالح بمهام وكيل الوزارة لشؤون التصفية (وكالة)، وتكليف ليث عبد الحسين الشاهر بمهام وكيل الوزارة لشؤون التوزيع (وكالة)، وتكليف عزت صابر إسماعيل عبد الله بمهام وكيل الوزارة لشؤون الغاز (وكالة).

وأشارت الوثيقة الى أن "هذا الأمر ينفذ ابتداء من تاريخ 2023/1/26".





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