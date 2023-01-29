صلاح بديلا في تشكيلة ليفربول أمام برايتون

2023/01/29 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

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يلتقي ليفربول مع برايتون، مساء اليوم الأحد، على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويدخل الريدز مباراة اليوم، مفتقدا خدمات كل من: فيرجيل فان دايك - لويس دياز - ديوجو جوتا - آرثر ميلو - روبيرتو فيرمينو.

ومن المتوقع أن يكون النجم المصري محمد صلاح، بديلا في تشكيلة المدرب الألماني يورجن كلوب.

وجاءت التشكيلة المتوقعة لليفربول، في حراسة المرمى كيليهير، وفي الدفاع أرنولد - كوناتي - جوميز - تسيميكاس، وفي الوسط تم وضع كيتا - فابينيو - تياجو، أما في الهجوم تم اضافة إيليوت - نونيز - كارفاليو.

يذكر أن ليفربول التقى برايتون مرتين في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تعادل الفريقان في الدور الأول بنتيجة 3-3، قبل أن يخسر الريدز في الدور الثاني بثلاثة أهداف دون مقابل.

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