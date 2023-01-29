المستشار الالماني يعلن عزمه مواصلة محادثاته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

2023/01/29 | 13:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، عزمه مواصلة محادثاته الهاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.وأضاف شولتس، خلال مقابلة مع صحيفة Tagesspiegel الألمانية، أنه لم يقطع اتصالاته مع الرئيس الروسي بوتين، طوال الـ 11 شهرا الماضية، وأن آخر مكالمة هاتفية بينهما … Readmore

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