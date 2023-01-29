المالية النيابية: قرار المحكمة الاتحادية بخصوص كردستان عرقل إقرار الموازنة

2023/01/29 | 13:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية: قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأن إقليم كوردستان عرقل إقرار الموازنة صرّحت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي، يوم الأحد، بأن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية إرسال الأموال إلى إقليم كوردستان تسبب بعرقلة المضي في التصويت على … Readmore

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