بالصور:بايش وأيمن يتكفلان بعلاج (علي) المصاب برصاصة الرمي العشوائي بعد فوز المنتخب بخليجي 25

2023/01/29 | 13:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بادرة انسانية تكفل لاعبا المنتخب

الوطني ابراهيم بايش وأيمن حسين بعلاج

الصبي (علي) الذي اصيب برصاصة في رأسه

جراء الرمي العشوائي بعد فوز المنتخب

الوطني ببطولة كأس الخليج العربي بكرة

القدم ( خليجي ٢٥)

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