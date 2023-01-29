العراق وفرنسا يجريان مباحثات حاسمة قريباً بشأن مشروع قطار بغداد المعلق

2023/01/29 | 13:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي،

محمد شياع السوداني، خلال زيارته

الأخيرة إلى فرنسا في العاصمة باريس

وفداً مثّل شركة الستوم ترانسبورت

المختصة بقطاع النقل.

وشهد اللقاء، بحسب بيان صادر عن المكتب

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