نهب العراق وسوريا ولبنان

2023/01/29 | 13:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: خيرالله خيرالله يشاهد العالم بالصوت والصورة فصول المرحلة الأخيرة من الانهيار الكامل للبنان، الذي لن تقوم له قيامة يوما بشكله الحالي.أيّ لبنان إذا قامت له قيامة يوما؟ لا...أكمل القراءة ←

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