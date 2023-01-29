الحلول غائبة.. الزحامات تخنق قلب بغداد (فيديو)

2023/01/29 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

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دون وجود متنفس آخر، تشهد العاصمة بغداد ولاسيما قلبها في منطقة الكرادة والجادرية زخما مرورياً كبيراً.

وأبلغ مراسل (بغداد اليوم) أن "منطقة الكرادة شهدت، اليوم الاحد، زخما مرورياً كبيرا، فيما شهدت الشوارع الفرعية منها شبه توقف لحركة السير".

وأضاف " كما توقفت حركة السير من تقاطع جامعة بغداد باتجاه جسر الجادرية".

وأشار الى أن " المواطنين ناشدوا الجهات المعنية بفك الزحامات المرورية، وإيجاد حلول بديلة لإنهاء هذا الزخم في العاصمة ولاسيما قلبها".

تحرير: أ.غ

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