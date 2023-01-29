التجارة تستنفر طواقمها لنقل مفردات السلة الغذائية والحبوب

2023/01/29 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة، اليوم الاحد، تشكيل غرفة عمليات خاصة بمشاركة اسطولها الناقل في عملية نقل مفردات السلة الغذائية والحبوب.

وأكد مدير عام الشركة خالد اسماعيل النداوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم تشكيل غرفة عمليات خاصة لإستنفار ومتابعة حركة شاحنات الاسطول، فضلاً عن متابعة تجهيز محطة الوقود التابعة الى مرآب قسم النقل لتغطية حاجة عجلات قسم النقل المساهمة في نقل مفردات البطاقة التموينية والحبوب".

وأشار إلى "أستمرار عمليات التهيئة وتزويد بقية العجلات بالوقود للالتحاق بالمحاور المحددة ضمن واجب قسم النقل والورشة التابع للشركة وبحسب خطة النقل المركزي العامة".

وأوضح أن "الملاك الاداري والفني للقسم في حالة تأهب مستمر طيلة ايام الحملة، لغرض اكمال وتوفير كافة الاجراءات والمستلزمات المتعلقة بحركة الاسطول ولحين انتهاء الواجب".

وعلى صعيد متصل أكد النداوي بأنه "تم استنفار شاحنات اسطول الشركة لمناقلة مفردات السلة الغذائية والحبوب من الموانئ الجنوبية الى سايلوات الحبوب ومخازن المواد الغذائية في بغداد والمحافظات الأخرى".

تحرير: أ.غ

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