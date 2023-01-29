إصدار 3477 قراراً جديداً للمفصولين السياسيين الموظفين وغير الموظفين

2023/01/29 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

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أصدرت دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاحد، 3477 قراراً جديداً للمفصولين السياسيين الموظفين وغير الموظفين.

وذكرت الامانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اصدرت مجموعة من القرارات الجديدة بحق مدعي الفصل السياسي من الموظفين وغير الموظفين".

وأكد رئيس الدائرة رسول عبد علي بحسب البيان أن "عدد القرارات المُنجزة والصادرة، بلغت 3477 قراراً، وبإمكان الموظفين مراجعة دوائرهم الإدارية، أما في ما يخص غير الموظفين، فبإمكانهم مراجعة مديريات الخزائن في المحافظات، لاستكمال الإجراءات الإدارية".

تحرير: أ.ق

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