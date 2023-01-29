الهيئة الوطنية للاستثمار: سنطلق مشاريع جديدة في قطاعات مهمة قريبا

2023/01/29 | 13:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، الاحد، أن خطط النهوض بالواقع الاستثماري منسجمة مع البرنامج الحكومي ومنطلقة من الاحتياجات الاساسية للاقتصاد العراقي .

وقال مكية على هامش لقاءه مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي :"تسلمنا لملف الاستثمار في العراق وسط ما يشهده الاقتصاد العراقي من حاجة ملحة لمشاريع ستراتيجية فاعلة وقادرة على ادارة عجلة الاقتصاد وتحريكه بشكل ايجابي وفاعل يضعنا امام مسؤلية وطنية وشخصية تلزمنا وكل العاملين في هذا المضمار ان نعمل بشكل متواصل ومستند لتخطيط واقعي وقريب لما تواجهه اغلب القطاعات الاقتصادية في البلاد "

واضاف، أن "مشاريع جديدة في قطاعات مهمة سنعمل على اطلاقها بعد إنجاز كامل متطلباتها وذلك ضمن خطط الهيئة للمرحلة المقبلة والمستندة على الرؤية الحكومية لمنهاجها الاقتصادي ".

من جانبه اكد الاعرجي "اهمية توفير البيئة المناسبة للاستثمار ودعمه في ظل وجود مناخ سياسي وامني مستقر لجذب الاستثمارات والعمل على تحقيق النمو الاقتصادي المنشود".

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