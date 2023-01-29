نائب سابق: السوداني يسعى لتنويع التعامل مع دول العالم في توقيع الاتفاقيات

2023/01/29 | 13:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اكد النائب السابق جمعة العطواني، أن الحكومة الحالية رفعت شعار الدبلوماسية المنتجة في زياراتها للدول الاجنبية وليس كسابقاتها من زيارات بروتكولية .

وقال العطواني في حديث تلفزيوني تابعته "الاقتصاد نيوز" إن "من يطلع على الاتفاق الاسترتيجي بين الحكومة العراقية والفرنسية يشعر ان الحكومة ذهبت الى برنامج حكومي متكامل فيه بعد اقتصادي وخدمي".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء عند ذهابه الى المانيا وقع مذكرات تفاهم حول الطاقة الكهربائية وتحويل الغاز المصاحب الى طاقة نظيفة نفس هذه الاتفاقيات تحولت الى باريس لتنويع التعامل مع الدول وعدم الاعتماد على دولة محددة".

وأوضح ان "توقيع الاتفاقيات مع عدة دول يأتي بفائدة للعراق لعدم اعتماده على مصدر واحد لتقديم الخدمات لاسيما التغيرات التي حدثت بعد الحرب الروسية الاوكرانية والركود الاقتصادي الحاصل في العالم".





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