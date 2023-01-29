رئيس الوزراء البريطاني يقيل ناظم الزهاوي بسبب التهرب الضريبي

2023/01/29 | 13:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك رئيس حزب المحافظين نديم الزهاوي من الحكومة يوم الأحد بعد أن خلص تحقيق في شؤونه الضريبية إلى انتهاك خطير للقانون الوزاري.



وفقا لرويترز.

وأمر سوناك مستشارا مستقلا بالتحقيق في الأسئلة المتعلقة بالشؤون الضريبية للزهاوي الذي كان وزيرا للمالية لفترة وجيزة خلال فترة الاضطرابات السياسية في بريطانيا العام الماضي.

قال الزهاوي إن سلطات الضرائب البريطانية قضت بأنه كان "مهملاً" في تصريحاته لكنه لم يرتكب خطأً متعمدًا لدفع ضرائب أقل.

وقال سوناك في رسالة إلى الزهاوي: "بعد الانتهاء من تحقيق المستشار المستقل - الذي أطلعنا على النتائج التي توصل إليها - من الواضح أنه كان هناك انتهاك خطير للقانون الوزاري".

"نتيجة لذلك ، أبلغتك بقراري بعزلك من منصبك في حكومة جلالة الملك".

وجد المستشار المستقل لوري ماغنوس أن الزهاوي كان مضللاً عندما قال إن التقارير في يوليو الماضي حول شؤونه الضريبية كانت "تشويهات واضحة".

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