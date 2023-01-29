أساطير اليونايتد يحتفلون بـ 30 عاماً على أول لقب

2023/01/29 | 14:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجتمع 9 من أساطير نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للاحتفال بمرور 30 عاماً على إحرازهم أول لقب بريميرليغ.وصدم المشجعون بعد نشر الصورة على تويتر إذ لم يتعرفوا على هوية معظم فريق موسم 1992-1993 .



ونشر لي شارب صاحب اللحية الطويلة الصورة على حسابه وهم في الصف الثاني: الكابتن بريان روبسون وكلايتون بلاكموور ومايك فيلان وغاري باليستر ولي شارب في الصف الأول، بريان ماكلير ومارك هيوز ودينيس إيروين وبول باركر .ويحتل هيوز المركز التاسع في سجل الهدافين التاريخيين للنادي (163 هدفاً في 467 مباراة ) وإيروين المركز التاسع من ناحية عدد المشاركات في المباريات (539 مشاركة ) أكثر بـ17 مرة فقط من حارس الفريق الحالي ديفيد دي خيا .

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