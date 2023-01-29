11 ساعة و25 طبيباً لفصل توأم ملتصق

2023/01/29 | 14:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكّن 25 طبيباً في مستشفى كوك للأطفال في ولاية تكساس الأمريكية خلال 11 ساعة من فصل طفلتين توأم ملتصقتين: أميلين وجميلين، اللتين تبلغان 16 أسبوعاً.

وأوضح الفريق الطبي أنه من النادر جداً أن ينجو التوأم الملتصق من العمليات الجراحية.

وقال د.



خوسيه إغليسياس، الذي قاد فريق الجراحة: «استغرقت العملية أشهراً من التخطيط، وصنُعت نسخ صناعية من التوأم لتحديد كيف ستجرى العملية بالضبط.

وقام الجراحون بطلاء أحد أظافر التوأم باللون الأرجواني والآخر باللون الأخضر، وتم تخصيص جراحين مختلفين للتوأم.

وألبس فريق الجراحين المختص الطفلة أميلين قبعة خضراء، بينما ألبس فريق آخر جميلين قبعة أرجوانية.

وعمل 3 أطباء تخدير وأربعة جراحي أطفال، واثنان من جراحي التجميل، و16 مختصاً إكلينيكياً آخر معاً لفصل التوأم، وقسموا الكبد المشترك ثم أغلقوا الجروح.

وولدت الطفلتان قبل الأوان في مستشفى تكساس هيلث هاريس ميثوديست فورت وورث في 3 من أكتوبر الماضي.



ومنذ ذلك الحين، كان المسعفون يتعاونون في خطة لما بعد الولادة.

وقال د.



إغليسياس: «جراحة الفصل ستمنح الطفلتين فرصاً أفضل لتحسين صحتهما وتطورهما، والنمو كطفلتين صغيرتين فريدتين من نوعهما منذ الولادة، بغض النظر عن علاقتهما الجسدية كتوأم ملتصق».

والتوائم الملتصقة نادرة للغاية ويقدّر حدوثها بحالة فقط من بين كل 200 ألف ولادة حية.



وكل عام يعيش ما بين 5 و8 توائم ملتصقة في الأيام القليلة الأولى بعد الولادة.

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