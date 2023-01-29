بينهم قيادات بارزة بداعش.. الإطاحة بخمسة ارهابيين في كركوك

2023/01/29 | 14:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاحد، الإطاحة بخمسة ارهابيين بعملية نوعية في محافظة كركوك.

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