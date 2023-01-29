بعد الهجوم المسلح.. أذربيجان تعتزم إخلاء سفارتها في إيران 

2023/01/29 | 14:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إنها ستجلي، الأحد، موظفي سفارتها في إيران وأفراد عائلاتهم، بعد يومين من هجوم شنه مسلح وأسفر عن مقتل حارس أمن وإصابة شخصين آخرين ووصفته باكو بأنه "عمل إرهابي".

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