شولتس يعلن نيته مواصلة المحادثات مع بوتين

2023/01/29 | 14:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، عزمه مواصلة محادثاته الهاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.وأضاف شولتس، خلال مقابلة مع صحيفة Tagesspiegel الألمانية، أنه لم يقطع اتصالاته مع الرئيس الروسي بوتين، طوال الـ 11 شهرا الماضية، وأن آخر مكالمة هاتفية بينهما كانت في شهر ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أنه سيواصل محادثاته مع بوتين لأهمية […]

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