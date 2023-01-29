2023/01/29 | 14:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل سبق أن سمعت بالاسترواح الهوائي الصدري؟ وسلّطت مدينة الملك سعود الطبية الضوء على حالة يُشار إليها بانكماش الرّئتين، أو الصدر المثقوب، بتغريدة على "تويتر".

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