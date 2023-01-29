رئيس الهيئة المستقلة: نسبة الإقبال على الانتخابات التونسية

2023/01/29 | 14:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، الأحد، إن نسبة الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية قد بلغت 4,71 بالمئة حتى حدود الساعة الحادية عشرة قبل الظهر بالتوقيت المحلي.

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