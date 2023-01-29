"باب للفساد".. قيادي بالإطار يكشف دور رابطة المصارف بأزمة الدولار

2023/01/29 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم– بغداد

شن القيادي في الإطار التنسيقي محمود الحياني، اليوم الأحد، هجوماً على رابطة المصارف الخاصة العراقية، فيما أكد أن هذه الرابطة هي "باب للفساد".

وقال الحياني، لـ(بغداد اليوم)، إن "رابطة المصارف الخاصة العراقية، جزء من قضية أزمة ارتفاع الدولار، ولاسيما أن هذه الرابطة تضم الكثير من المصارف التي هي سبب تهريب العملة وغسيل الأموال، وهذه الرابطة لم يكن لها أي دور بهذه الازمة، بل هي كانت جزء من الازمة لا حلها".

واوضح أن "رابطة المصارف الخاصة العراقية، هي باب للفساد والابتزاز، وهناك اجندة سياسية لهذه الرابطة، ولهذا على اللجان البرلمانية المختصة متابعة عملها".

وتابع أن "الجهات التنفيذية المختصة مطالبة أيضا بمراقبة هذه الرابطة واغلاقها إذا كانت لا تنفع العراق في هكذا ازمة بل تضره".

وفي ظل استمرار ازمة الدولار وعدم استقرار أسعار الصرف، تلتزم رابطة المصارف العراقية الصمت دون إبداء أي موقف تجاه تذبذب الأسعار.

ويشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ارتفاعاً تدريجياً ليصل لأعلى مستوياته خلال الأيام الأخيرة حيث تخطى حاجز الـ 165 ألف دينار لكل 100 دولار.

تحرير: أ.غ

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