وثيقة.. صدور أمر استقدام بحق النائب الثاني لرئيس البرلمان

2023/01/29 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، اليوم الاحد، امرا باستقدام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله.

وذكر بيان لإعلام القضاء وتلقته (بغداد اليوم) أنه "بناء على الشكوى المقدمة من قبل المحكمة الاتحادية العليا ضد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله احمد، وذلك بسبب مَسَاسِهِ باستقلال السلطة القضائية، وتدخله في عمل المحكمة الاتحادية العليا وتجاوزه عليها وانتهاك حرمة قراراتها خلافاً للدستور والقانون بعد ان اصدرت قرارها الاخير بالعدد(170 / اتحادية /2022) في 25 /1 /2023 ".

وأضاف البيان " لذا اصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة امر الاستقدام المذكور اعلاه وفق المادة (229) من قانون العقوبات العراقي المرقم (111) لسنة 1969 المعدل".

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