رئيسة وزراء إيطاليا تكشف مخرجات زيارتها إلى طرابلس

2023/01/29 | 15:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجا ميلوني، على زيارتها الأخيرة إلى طرابلس وما تمخض عنها من نتائج.

ووصفت ميلوني، زيارتها إلى طرابلس بالمهمة الإيجابية، مشيرة إلى التوقيع على اتفاقات مهمة بشأن التعاون والطاقة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وغردت ميلوني على حسابها بموقع تويتر قائلة: “مهمة إيجابية للحكومة الإيطالية اليوم في طرابلس.



جرى التوقيع على اتفاقات مهمة بشأن التعاون والطاقة ومكافحة الهجرة غير الشرعية”.

وأشارت إلى استعداد بلادها الكامل لـ”تشجيع مسار المضي نحو إجراء انتخابات مشروعة وتحقيق الاستقرار في ليبيا”، وقدمت شكرها إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على حفاوة الاستقبال والمحادثات المثمرة، حسب قولها.

ووصلت ميلوني إلى طرابلس، أمس السبت، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، حيث التقت الدبيبة والمنفي وكذلك وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، كما حضرت مراسم توقيع المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقا بشأن الغاز مع شركة إيني الإيطالية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدبيبة، عبرت ميلوني عن أملها في التزام حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بأسرع ما يمكن، وذلك بترجمته في برامج ملموسة في إطار خطة الأمم المتحدة، مشددة على ضرورة مواجهة أعداد الهجرة غير الشرعية القادمة من ليبيا إلى إيطاليا والتي زادت خلال الفترات الأخيرة.

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