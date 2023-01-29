نيوزيلندا: ارتفاع حصيلة قتلى السيول إلى 4.. ومئات البيوت بلا كهرباء وماء

2023/01/29 | 15:02 - المصدر: قناة التغيير

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سيدني – (رويترز)تعرضت الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا لأمطار غزيرة مرة أخرى الأحد، ما تسبب في حدوث انهيارات وسيول وقطع الطرق، في حين ارتفع عدد القتلى إلى أربعة بعد التأكد من وفاة شخص كان في عداد المفقودين.ولا تزال أوكلاند التي تتعرض لهطول غزير للأمطار منذ يوم الجمعة في حالة طوارئ، وهي أكبر مدينة في نيوزيلندا ويبلغ تعدادها 1.6 مليون نسمة.وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد من طقس أشد قسوة اليوم وغداً ستشهده الجزيرة الشمالية.وأضافت أن هطول الأمطار بغزارة قد يتسبب أيضاً في حدوث سيول وغمر الشوارع بالمياه نتيجة عدم قدرة شبكة الصرف الصحي على تصريفها.وقالت السلطات إن آلاف العقارات ما زالت بدون كهرباء في حين انقطعت المياه عن المئات من تلك العقارات.بيد أن شركة طيران نيوزيلندا قالت إن الرحلات الدولية للشركة من وإلى أوكلاند ستستأنف ظهر اليوم (23:00 بتوقيت جرينتش).

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