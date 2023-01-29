المركزي العراقي يوجه المصارف الحكومية بتوسيع نوافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين

2023/01/29 | 15:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه البنك المركزي العراقي، اليوم

الاحد، المصارف الحكومية كافة بتوسيع

منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين.

وذكر بيان للمركزي انه "على المصارف

الحكومية "الرافدين – الرشيد – المصرف

العراقي للتجارة TBI "

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