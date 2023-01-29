اكتشاف تمثال لهرقل خلال إصلاحات صرف صحي في روما

2023/01/29 | 15:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف تمثال روماني قديم لهرقل في أثناء

إصلاحات نظام الصرف الصحي تحت حديقة في

روما.

وظهر التمثال، الذي يبدو أنه يعود إلى

فترة الإمبراطورية الرومانية (27 قبل

الميلاد إلى 476 بعد الميلاد)، من الأرض

حول

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