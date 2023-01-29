عالية نصيف تحذّر: نفس الشركة التي نهبت 80 مليون دولار من مشروع محطة عكاز ستستلم مشروع محطة القدس

2023/01/29 | 15:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف هيئة النزاهة

بالتدخل ومنع توقيع عقد مع شركة فاسدة

بقيمة 51 مليون دولار لتطوير محطة القدس

الكهربائية، مبينة ان الشركة ذاتها

احيل اليها سابقاً مشروع محطة عكاز

بكلفة 80 مليون دول

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