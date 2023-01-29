أحداث كانون الثاني.. انتخاب زياد الجنابي رئيساً للنزاهة النيابية

2023/01/29 | 15:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 يناير، 2023 بغداد/ المسلة: الاحد 29 كانون الثاني 2023 زياد الجنابي رئيساً للنزاهة النيابية...

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انتخاب زياد الجنابي رئيساً للنزاهة النيابية أولاً على المسلة.

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