2023/01/29 | 15:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت المؤسسة السورية للطيران عن استئناف رحلاتها الجوية بين دمشق وبغداد بمعدل رحلتين أسبوعيا (الأحد والخميس)، اعتبارا من الـ 2 من فبراير القادم.وقال مدير عام السورية للطيران المهندس عبيدة جبرائيل في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استئناف الرحلات الجوية بين العراق و سوريا بعد انقطاع دام عامين المركز الخبري الوطني.

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