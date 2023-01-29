السوداني يكلف حسن نعمة الياسري مستشاراً لرئيس الوزراء للشؤون الدستورية

2023/01/29 | 15:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تكليف حسن نعمة الياسري، مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الدستورية.وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، اليوم الأحد (29 كانون الثاني 2023)، أنه “سيبدأ الياسري مهام عمله بعقد اجتماعاتٍ ولقاءاتٍ وتباحث مع ممثلي … Readmore

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