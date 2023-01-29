بارزاني يؤكد على ضرورة إنهاء الحكم الشوفيني وفرض الإرادات في العراق

2023/01/29 | 15:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الأحد، على ضرورة إنهاء “الشوفينية” وفرض الإرادات والتعايش بسلام في المنطقة الإقليمية.وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني أن الزعيم الكوردي استقبل اليوم القنصل الكويتي في أربيل عثمان داوود الداوود، والذي نقل خلال … Readmore

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