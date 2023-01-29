2023/01/29 | 15:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم الاحد، عن احباط سبع محاولات ابتزاز الكتروني في أربع محافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجتمعية تحبط سبع محاولات ابتزاز الكتروني في أربع محافظات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجتمعية تحبط سبع محاولات ابتزاز الكتروني في أربع محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).