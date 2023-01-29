2023/01/29 | 15:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اخبار العراق

منذ 33 دقيقة

محكمة تحقيق الكرخ الثالثة تصدر امر استقدام ضد شاخوان عبدالله النائب الثاني لمجلس النواب، لتجاوزه على المحكمة الاتحادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة تحقيق الكرخ الثالثة تصدر امر استقدام ضد لنائب الثاني لمجلس النواب شاخوان عبدالله لتجاوزه على المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة تحقيق الكرخ الثالثة تصدر امر استقدام ضد لنائب الثاني لمجلس النواب شاخوان عبدالله لتجاوزه على المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).