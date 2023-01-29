تضارب الأنباء حول مصير «بلاهوداتني» في أوكرانيا بعد هجوم «فاجنر»

2023/01/29 | 15:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(رويترز)قال الجيش الأوكراني الأحد إن قواته تصدت لهجوم في محيط بلاهوداتني في الجزء الشرقي من منطقة دونيتسك، فيما قالت مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة إنها سيطرت على القرية.وقالت رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقريرها الصباحي «صدت وحدات في قوات الدفاع الأوكرانية هجمات المحتلين في مناطق… بلاهوداتني… في منطقة دونيتسك»، في إشارة لمواجهات دارت أمس.وأضافت أن قواتها تصدت لهجمات روسية في محيط 13 منطقة أخرى بدونيتسك.وأعلنت مجموعة فاجنر، التي تصنفها الولايات المتحدة تنظيماً إجرامياً عابراً للحدود، عبر تطبيق تيليجرام، أمس السبت، أن وحداتها انتزعت السيطرة على بلاهوداتني.ومع اشتداد القتال في منطقة دونيتسك، لم يعد خط المواجهة واضحاً على نحو دقيق خاصة حول بلدة باخموت حيث تدور بعض أعنف المعارك في الأسابيع القليلة الماضية.

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