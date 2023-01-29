الغارديان: شيوخ عشائر يقفون وراء

2023/01/29 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

قالت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الاحد، إن العراق يسير على طريق كارثة إنسانية وبيئية نتيجة لإستمرار اهمال ملف معالجة البيئة العراقية وتصاعد حدة الجفاف والتصحر الى مستويات غير مسبوقة.

وذكرت الصحيفة خلال تقريرها الذي ترجمته (بغداد اليوم)، أن "العراق وخصوصا في مناطقه الشمالية، فقد نحو 90% من ناتج مزارعه العام الماضي نتيجة للتلف بسبب شحة المياه وتدهور الأراضي والبيئة بشكل عام، فيما "تحتضر" الاهوار العراقية بسرعة كبيرة".

وتابعت "في البلاد التي تتحول فيها الازمة الى كارثة بفعل الفساد، فان العراق ما يزال غير "آبه" بالتصحر وجفاف الأنهار والحفر غير القانوني للحصول على المياه الذي أدى الى اختفاء بحيرة ساوة"، مشيرةً الى أنه "قريبا، سيشهد العراق هجرة عشرات الاف من المزارعين من القرى والارياف الى اطراف المدن بعد فنائها".

واشارت الى أن "الهجرة الكبيرة ستؤدي الى مشاكل امنية وكارثة إنسانية"، موضحةً أن "دخول عشرات الالاف الى المدن التي تعاني من الأساس من انهيار في بناها التحتية، وانتشار الأسلحة والمنافسة على المياه، سيؤدي بالنتيجة الى صراع كبير يهدد مستقبل البلاد"، على حد وصفها.

ودعت الصحيفة بحسب تقريرها "الحكومة العراقية الى التحرك بشكل عاجل لمعالجة ازمة المناخ وتوفير المياه للمزارعين وتنظيم عملهم وحفرهم للابار، بالإضافة الى منع الشخصيات المتنفذة من "سرقة" مياه الاهوار".

وبينت الصحيفة أن وزير الموارد المائية السابق حسن الجنابي، أكد في تصريحات سابقة، أن "الاهوار فقدت 80% من الجاموس فيها، نتيجة لقيام المتنفذين بتحويل انهار من الاهوار الى أراضيهم الخاصة بشكل غير قانوني، وباستخدام "سلطتهم العشائرية".

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تحرير: أ.ق

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