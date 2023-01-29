الكهرباء تقلص ساعات التجهيز نتيجة توقف الغاز الإيراني 12 يوماً

2023/01/29 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاحد، تقليص ساعات التجهيز بالطاقة في العاصمة بغداد وعدد من المناطق نتيجة توقف إمدادات الغاز الإيراني 12 يوماً.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "توقف امدادات الغاز المورد بشكل كامل ولمدة 12 يوماً عن محطات الانتاج لأغراض الصيانة لأنابيب نقل الغاز بحسب الجانب الايراني، تسبب بخسارة حوالي 7500 ميكا واط من المنظومة في بغداد والمناطق الوسطى والفرات الاوسط، الامر الذي أدى الى تحديد احمال الانتاج بشكل كبير من الطاقة، وبالتالي ثأثيره على ساعات تجهيز الكهرباء".وأضافت أنها "اتخذت إجراءاتها العاجلة المتضمنة التنسيق العالي مع وزارة النفط لضخ كميات إضافية من الوقود البديل لأجل تعويض ما فقدته المنظومة من الغاز المورد والذي يمكن أن يؤثر على إدامة زخم الإنتاج".وبينت أن "توقف إمدادات الغاز المورد لأغراض الصيانة بدأت منذ صباح الخميس الموافق 26 كانون الثاني 2023"، داعية المواطنين إلى "تفهم ذلك والتعاون بترشيد الاستهلاك لعبور هذه الازمة".

تحرير: أ.ق

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