2023/01/29 | 16:15 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شارع المتنبي العريق - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٣٩٠) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4b9Rd1m_le0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شارع المتنبي العريق - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٣٩٠) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شارع المتنبي العريق - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٣٩٠) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).