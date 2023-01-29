2023/01/29 | 16:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة المنافذ الحدودية ، اليوم الاحد، عن ضبط 10 عجلات صالون دون الموديل المسموح بمنفذ ميناء ام قصر الاوسط.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه” بناءاً على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ الحدودية تضبط 10 عجلات صالون دون الموديل بميناء أم قصر الاوسط المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية تضبط 10 عجلات صالون دون الموديل بميناء أم قصر الاوسط) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية تضبط 10 عجلات صالون دون الموديل بميناء أم قصر الاوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).