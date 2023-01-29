الدفاع الروسية تعلن مقتل 350 جنديا أوكرانيا

2023/01/29 | 16:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكدت الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها أحبطت نشاط 4 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في خاركوف، فيما بلغ إجمالي خسائر العدو نحو 350 جنديا على محاور عدة خلال اليوم الماضي.وأوضحت […]

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