الإعمار: مشروع طريق (دورة – يوسفية) في مراحله النهائية

2023/01/29 | 16:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، قرب إنجاز مشروع طريق (دورة – يوسفية) للمرور السريع. وقالت الوزارة في بيان، إن "المشروع في مراحله النهائية إذ ينفذ وفق المواصفات الفنية المطلوبة، ويُعد من المشاريع المهمة والاستراتيجية، كونه يربط طريق المرور السريع رقم (1) ببغداد، وهو ما يخفف الزخم المروري الحاصل على مدخل بغداد الجنوبي محور (حلة - بغداد)، ويؤمن مساراً جديداً لسير المركبات بمواصفات طرق المرور السريع".

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