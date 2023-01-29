2023/01/29 | 17:05 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئاسات اللجان النيابية في طريقها للحسم بين الكتل السياسية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: b21mOdriqmY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئاسات اللجان النيابية في طريقها للحسم بين الكتل السياسية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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