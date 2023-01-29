“الدفاع” العراقية تستخرج رفات 12 شخصاً قضوا في حرب الثمان سنوات

2023/01/29 | 17:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع العراقية استخراج

رفات 12 شخصاً، أغلبهم إيرانيون، حرب

الثمان السنوات (العراقية ـ الإيرانية).

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه

“استمراراً لعمليات الحفر المشترك مع

الجانب الإيراني، للبحث ع

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