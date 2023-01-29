2023/01/29 | 17:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة مذكرة تعاون مع المركز الوطني

للتطوير الإداري وتقنية المعلومات

التابع لوزارة التخطيط لغرض التعاون

والاستفادة من خبرات الطرفين في تنمية

الموارد البشرية وتطوير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء:العتبة الحسينية توقع مذكرة تعاون مع المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء:العتبة الحسينية توقع مذكرة تعاون مع المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).