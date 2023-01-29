نائب يدعو هيئة مكافحة الفساد الى متابعة الهدر في مخصصات قانون الأمن الغذائي

2023/01/29 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون، مهند الخزرجي، اليوم الأحد، هيئة مكافحة الفساد ، الى متابعة الهدر في مخصصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي من قبل حكومة تصريف الاعمال السابقة.

وقال الخزرجي في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "علامات استفهام عديدة لاحقت آليات الصرف للاموال المخصصة ضمن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي، في حكومة تصريف الاعمال السابقة التي اقرته كبديل للموازنة".

وبين ان "القيمة الإجمالية لقانون الأمن الغذائي بـلغت انذاك، 25 تريليون دينار ما يعادل (17 مليار دولار)، الا ان تلك الاموال لم يلمس منها المواطن اي شيء على ارض الواقع".

واوضح النائب الخزرجي ان "هيئة مكافحة الفساد التي شكلها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عليها ان تحقق بهذا الملف المهم وتتابع حركة الاموال المهدورة، ومحاسبة المسؤولين عن ضياعها".

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