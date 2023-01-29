2023/01/29 | 17:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BjyrrVcE1nQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كتلة البارتي: قرار المحكمة الاتحادية يتعارض مع اتفاق ائتلاف إدارة الدولة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كتلة البارتي: قرار المحكمة الاتحادية يتعارض مع اتفاق ائتلاف إدارة الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).