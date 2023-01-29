2023/01/29 | 17:22 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يبحث مع أمين مجلس وزراء الداخلية العرب التعاون في مكافحة التطرف والمخدرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/29 | 17:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يبحث مع أمين مجلس وزراء الداخلية العرب التعاون في مكافحة التطرف والمخدرات) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يبحث مع أمين مجلس وزراء الداخلية العرب التعاون في مكافحة التطرف والمخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).