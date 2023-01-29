2023/01/29 | 17:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاحد، مع وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي مجمل الأوضاع الأمنية واستلام الملف الأمني في مراكز المدن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية والدفاع تبحثان الملف الأمني في مراكز المدن) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية والدفاع تبحثان الملف الأمني في مراكز المدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).