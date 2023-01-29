الداخلية توضح حقيقة إعلان أسماء المتقدمين على شرطة الحدود

2023/01/29 | 18:03 - المصدر: السومرية نيوز

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وزارة الداخلية تنفي إعلان أسماء المتقدمين على ملاك شرطة الحدود

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